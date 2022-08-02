Bingöl haberleri | İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı Bingöl gündem haberi | İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Filistinli Dırar Riyad Kefrini'nin cenazesi toprağa verildi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Filistinli Dırar Riyad Kefrini'nin cenazesi toprağa verildi. İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na dün düzenlediği baskında öldürülen Filistinli Kefrini'nin naaşı, kentteki Halil Süleyman Hastanesinden alındı. Kefrini'nin cenazesi, törene katılan çok sayıda Filistinli tarafından doğduğu yer olan Cenin Mülteci Kampı'na getirilerek, buradaki kabristanda defnedildi. Cenazeye katılanlar, İsrail'in ihlallerini kınayan sloganlar attı. Filistin Sağlık Bakanlığı, dün akşam saatlerinde İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında Kefrini'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun Cenin kentindeki evine baskın düzenlediği İslami Cihad Hareketi lideri Bassam Saadi'yi yaralayarak, gözaltına aldığı bildirilmişti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail güçleri, Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında gerçek mermi ve gaz bombası kullanmıştı. Güncel AA / Qais Omar Darwesh Omar Batı Şeria İsrail Riyad Güncel Haberler

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