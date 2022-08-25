Bingöl gündem haberleri | Genç İmam Hatipliler Derneği'nden Gülşen'e tepki

GENÇ İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya, yaptığı yazılı açıklamada, şarkıcı Gülşen'in sahnede söylediği, imam hatiplilere yönelik sözlerine tepki gösterdi. Gülşen'in son konserinde imam hatiplilere karşı söylediği çirkin ifadeyi üzüntü içinde dinlediklerini belirten Akkaya, "Hayatında hiç imam hatip okullarının kapısının önünden geçmeyen birisinin bu şekilde sergilediği yaklaşımı bizi ziyadesiyle üzdü. Kendisinin gündeme gelmek için şarkılarını yetersiz bulduğu ve bu şekilde çıkışlar yaparak gündemde kalmak istediği kanaatindeyiz. Biz kendisi hakkında kötü söz yada fiilde bulunmayacağız. Bizim dinimizde bize kötülük dahi yapılsa iyilik ile karşılık vermek kuralı var. Biz iyi olmaktan ve iyilik yapmaktan yanayız. Gülşen hanımın belki fikirlerini değiştiremeyiz ancak kendisini imam hatip okullarımıza davet ederek, kendisine önyargılarından kurtulmasını tavsiye edebiliriz. İslamiyet hoşgörü dinidir, birlik ve beraberliği emreder, güzel geçinin diye de telkinlerde bulunur. Biz imam hatipliler olarak herkesin görüşüne, görünüşüne, fikrine ve yaşam tarzına saygı duymayı kendimize misyon edinirken Gülşen hanımın bu şekilde ayrıştırıcı bir dil kullanmasını ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.