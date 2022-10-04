Bingöl gündem haberleri... Bingöl'de şarampole devrilen kamyonetin sürücü yaralandı Güncel Haberler Bingöl habere göre Bingöl'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Bingöl'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Mehmet Ç. yönetimindeki 25 FF 907 plakalı kamyonet, Bingöl- Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi hafif yaralı sürücüye ayakta tedavi uyguladı. Güncel Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş Ilıcalar Erzurum Bingöl Güncel Haberler

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