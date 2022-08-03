Bingöl gündem haberleri... Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem Edinilen Bingöl haberine göre Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte saat 23.20'de 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtilerek, "Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı. Güncel AA / Sema Kaplan Bingöl AFAD Güncel Haberler

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