Bingöl haberi! Bakan Varank: KOSGEB'in genç istihdamına yönelik desteği 125 bin liraya çıktı

Bingöl haber... SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu ana kadar 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdik.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu ana kadar 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdik. 63 bin genç kardeşimizin istihdam edilmesini sağladık. Aldığımız çok güzel geri dönüşler var. İstihdam edilen kişi başına sağladığımız destek miktarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardık. Genç ve kadın istihdamının önceliklendirildiği programa başvurular 10 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurusu onaylanan işletmelerimiz 28 Kasım tarihine kadar KOSGEB'ten istihdam başına 125 bin lira ödemelerini talep edecekler." dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı Açılış Törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Törende Bakan Varank konuşma yaptı. Konuşmanın ardından fuar alanındaki stantları gezdi.

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"100 BİN LİRADAN 125 BİN LİRAYA ÇIKARDIK"

Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile gençlerin istihdama teşvik edilmesi gerektiğini belirten Bakan Varank, "Şu ana kadar 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdik. 63 bin genç kardeşimizin istihdam edilmesini sağladık. Aldığımız çok güzel geri dönüşler var. İstihdam edilen kişi başına sağladığımız destek miktarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardık. Genç ve kadın istihdamının önceliklendirildiği programa başvurular 10 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurusu onaylanan işletmelerimiz 28 Kasım tarihine kadar KOSGEB'ten istihdam başına 125 bin lira ödemelerini talep edecekler. Burada özellikle küçük mikro işletmeler bu destekten yararlanabilirler. 3 yıldır işi olmayan, üniversite mezunu, meslek lisesi gençlerimizi istihdam ettiğinizde biz size 125 bin lira faizsiz kredi veriyoruz. Yani biz size bedava para vermiş oluyoruz istihdam oluşsun diye" şeklinde konuştu.