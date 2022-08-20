Bingöl gündem haberleri: Ankara'da gölete giren genç boğuldu Güncel Haberler Edinilen Bingöl gelişmesine göre Ankara'nın Güdül ilçesinde gölete giren genç boğuldu. Ankara'nın Güdül ilçesinde gölete giren genç boğuldu. Alınan bilgiye göre, serinlemek için Sorkun Mahallesi'ndeki tabiat parkında bulunan gölete giren Can Polat (24), bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatan AFAD ile Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, Polat'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Polat'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Can Polat Ankara Güncel Haberler

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