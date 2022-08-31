Bingöl gündem haberi: Hastane önünde darbedilmiş bulunan genç hayatını kaybetti Güncel Haberler Edinilen Bingöl haberine göre Ankara'da dün sabaha karşı bir hastanenin acil servisi önüne darbedilmiş bulunan kişi yaşamını yitirdi. Ankara'da dün sabaha karşı bir hastanenin acil servisi önüne darbedilmiş bulunan kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Çevik (24), önceki gün akşam saatlerinde yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından evinden ayrıldı. Kendisinden bir süre haber alınamayan Çevik, dün sabaha karşı darbedilmiş halde Sincan Devlet Hastanesi önünde bulundu. Ağır yaralı Çevik, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bir zanlının gözaltına alındığı öğrenildi. Hüseyin Çevik'in cenazesinin Beypazarı ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Cankut Taşdan Hüseyin Çevik Ankara Güncel Haberler

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