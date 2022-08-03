Bingöl gündem haberi... Bunalıma giren genç balkondan atladı Bingöl gündem haberi: Sinop'un Ayancık ilçesinde bunalıma giren genç balkondan atladı. Sinop'un Ayancık ilçesinde bunalıma giren genç balkondan atladı. Olay, Ayancık'ın Çıvgın Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren T.Ü. evlerinin 4. katındaki balkonundan sarkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin olay anında yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendini aşağı atarak ağır yaralanan T.Ü. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Berkan Şen/İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Ayancık Sinop Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bingöl gündem haberi... Bunalıma giren genç balkondan atladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.