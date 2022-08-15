Haber : Bingöl gündem haberi: Bingöl'deki Kürük Şelalesi serinlemek isteyenlerden ilgi görüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl gündem haberi: Bingöl'deki Kürük Şelalesi serinlemek isteyenlerden ilgi görüyor

Bingöl gündem haberi: Bingöl'deki Kürük Şelalesi serinlemek isteyenlerden ilgi görüyor

Bingöl yerel gündem haberine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kürük Şelalesi doğal güzelliği ve serin suyu ile ilgi görüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kürük Şelalesi doğal güzelliği ve serin suyu ile ilgi görüyor.

İlçenin Kürük köyünde bulunan şelale, yaz aylarında sıcaktan bunalan vatandaşları ağırlıyor.

Serinlemek ve doğayla baş başa kalmak isteyenler Kürük Şelalesi'ni tercih ediyor.

Şelalenin ziyaretçilerinden Fuat Tugal, arkadaşının tavsiyesi üzerine serinlemek için Kürük Şelalesi'ne geldiğini söyledi.

Buradaki doğal güzellikleri ve serin suyu çok beğendiklerini ifade eden Tugal, herkese bu güzellikleri görmeleri tavsiyesinde bulundu.

AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova Bingöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title