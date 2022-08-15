Bingöl gündem haberi: Bingöl'deki Kürük Şelalesi serinlemek isteyenlerden ilgi görüyor Bingöl yerel gündem haberine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kürük Şelalesi doğal güzelliği ve serin suyu ile ilgi görüyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kürük Şelalesi doğal güzelliği ve serin suyu ile ilgi görüyor. İlçenin Kürük köyünde bulunan şelale, yaz aylarında sıcaktan bunalan vatandaşları ağırlıyor. Serinlemek ve doğayla baş başa kalmak isteyenler Kürük Şelalesi'ni tercih ediyor. Şelalenin ziyaretçilerinden Fuat Tugal, arkadaşının tavsiyesi üzerine serinlemek için Kürük Şelalesi'ne geldiğini söyledi. Buradaki doğal güzellikleri ve serin suyu çok beğendiklerini ifade eden Tugal, herkese bu güzellikleri görmeleri tavsiyesinde bulundu. Güncel AA / Bülent Temiz Karlıova Bingöl Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bingöl gündem haberi: Bingöl'deki Kürük Şelalesi serinlemek isteyenlerden ilgi görüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.