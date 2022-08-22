Bingöl gündem haberi... Bingöl'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetim sürüyor Güncel Haberler Bingöl haberler: Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Ekipler bu kapsamda trafik kontrol noktalarında Bingöl Belediyesi zabıta ekipleriyle köy minibüsü, özel halk otobüsü ve taksileri denetledi. Durdurulan araçlarda sürüş bilgilerini kontrol eden ekipler, sürücülere maksimum araç kullanabilecekleri süreye ilişkin hatırlatmalarda bulundu ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarı yaptı. Trafik polisleri, günlük yaklaşık 50 toplu taşıma aracını denetliyor. Güncel Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş Bingöl Belediyesi Emniyet Müdürlüğü Tragger Bingöl Güncel Haberler

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