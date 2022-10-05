Bingöl gündem haberi: Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Bingöl haberleri... Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Ulutaş mezrasında bir evin yakınındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş Bingöl Güncel Haberler

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