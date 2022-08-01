Bingöl gündem haberi | Bingöl'de 311 bin 271 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde, 311 bin 271 kök Hint keneviri ile 2 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör finansmanlarının önlenmesine yönelik yapılan istihbari ve teknik çalışmalar sonucu ilgili birimlere bağlı ekiplerce, Genç ilçesinin Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası kırsalında narko terör operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 10 farklı noktada 311 bin 271 kök Hint keneviri, 2 kilo 805 gram kubar esrar ve 7 bin 810 metre sulama hortumu ele geçirildi.