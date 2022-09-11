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Bingöl gündem haberi | Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi

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Bingöl gündem haberi | Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl gündem haberi: Bingöl'de devam eden Eren Abluka-9 Operasyonu kapsamında 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl'de devam eden Eren Abluka-9 Operasyonu kapsamında 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, terörün finansmanının önlenmesine yönelik "Eren Abluka-9 Şehit Güvenlik Korucusu Saim Buketçi" Narkoterör Operasyonu'nun, Genç ilçesinin Sağgöze Mahallesi kırsalındaki 20 farklı noktada sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 3 milyon 257 bin kök kenevir ve 26 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği, ayrıca arazide bulunan patlamamış 60 milimetrelik havan mühimmatının imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Jandarma Kenevir Bingöl Güncel Haberler

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