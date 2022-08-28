Bakan Yanık: Güvenli Kitap Listesi'ne gençleri de dahil ettik

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklara yönelik Güvenli Kitap Listesi'nin kapsamının genişletildiğini belirterek, "Daha önce Güvenli Kitap Listesi hazırladığımız 0-6 yaş grubuna, gençlerimizi de dahil ettik ve listeyi 0-18 yaş aralığına genişlettik.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklara yönelik Güvenli Kitap Listesi'nin kapsamının genişletildiğini belirterek, "Daha önce Güvenli Kitap Listesi hazırladığımız 0-6 yaş grubuna, gençlerimizi de dahil ettik ve listeyi 0-18 yaş aralığına genişlettik. Kitap sayısını da 472'den 1093'e çıkardık" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara yönelik hazırladığı kitap listesine gençlere yönelik kitapları da dahil ederek, internet sitesinden 1093 kitaptan oluşan yeni liste paylaştı. Bakan Yanık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları paylaştı. Yanık, kitapların; çocukların dinleme ve anlama becerilerini, kendini ifade etme yeteneklerini, sözel anlatımlarını ve kelime dağarcıklarını geliştirdiğine, hayal dünyalarını ve dünyaya bakış açılarını doğrudan etkilediğine işaret etti.

Değerlendirme Komisyonu'nun 0-18 yaş aralığı için güncelleyerek oluşturduğu 1093 kitabın bulunduğu liste, bakanlığın 'https://www.aile.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitap-listesi/' adresinden paylaşıldı. Listede içerik, dilbilgisi ve fiziksel özellikleri yönünden çocukların yaş gruplarına hitap eden, Türk ve dünya klasiklerinin de içinde bulunduğu farklı birçok türde kitap yer alıyor. Ailelere rehberlik etmek amacıyla oluşturulan listedeki kitaplar, bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altında olan çocuklar için oluşturulan kitaplıklarda da yer alıyor.