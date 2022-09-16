Bingöl gündem: Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda ödül sahipleri belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması" sonuçlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'deki güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek, güncel sanat pratiklerinin görünürlüğünü artırarak ve geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın sonuçlandığı bildirildi.

Yarışmanın, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın vefatının 60'ıncı yılı dolayısıyla temasının "Her Şey Yerli Yerinde" olarak belirlendiğine işaret edilen açıklamaya göre, seçici kurulca başvurusu kabul edilen 110 eser değerlendirildi, eser sahiplerine toplam 175 bin lira para ödülü verilecek.

Başarı Ödülü'ne layık görülen 5 kişiye ayrı ayrı 18'er bin lira, Mansiyon Ödülü'ne layık görülen 5 kişiye ayrı ayrı 9'ar bin lira ve eserleri sergilemeye layık görülen 20 kişiye de yine ayrı ayrı 2'şer bin lira ödül takdim edilecek.

Ödüle layık görülen sanatçılar

Yarışmada Başarı Ödülü'ne İrem Yüksekbilgili, İrem Sezer, Samet Alış, Edanur Sabuncu, Cemil Olgun Can, Mansiyon Ödülü'ne Özgün Şahin, Behiye Arat, Mustafa Yüzükoca, Esma Nur Emekli ve Zehra Seda Boztunalı layık görüldü.

Eserleri sergilemeye değer bulunan sanatçılar ise Zeynep Ergül, Fatma Bişirici, Selin Bintaş Çeliktaş, Ahmet Dağdelen, Halil İbrahim Çakmak, Hasret Şahin, Yağmur Kevser Barutçu, Elif Beyaz, Yüsra Canik, Elif Çelebi, Ayşe Ceren Solmaz, Uğur Avcı, Şevval Konyalı, Şirvan Güngörmez, Selime Deliahmetoğlu, Osman Batuhan Türker, Cansu Kul, Melike Atik, Mert Yılmaz ve Ecem Öykü Keskin olarak sıralandı.

Eserler, CSO Ada Ankara'da sergilenecek

Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın sonucunda 30 eser festival kapsamında CSO Ada Ankara'da sergiye sunulacak.

Çevrim içi olarak düzenlenen yarışmanın eser toplama, ödül töreni ve sergi tarihi daha sonra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet adresinden duyurulacak.

Yarışmanın seçici kurulu

Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın seçici kurulunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ve Tanpınar Merkezi'nin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Handan İnci, Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı ve Küratör Prof. Dr. Marcus Graf, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Özalp Birol, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden sanatçı Prof. Tansel Türkdoğan, Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer alıyor.