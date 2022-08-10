Haber : Bingöl 3. sayfa: Bingöl'de 10 tarlada 203 bin kök kenevir ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl 3. sayfa: Bingöl'de 10 tarlada 203 bin kök kenevir ele geçirildi

 - Güncelleme:
Bingöl 3. sayfa: Bingöl'de 10 tarlada 203 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl bölgesinden gelen habere göre Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda 10 tarlada 203 bin 808 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda 10 tarlada 203 bin 808 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi Yeniyazı köyü Tepecik mezrası kırsalında icra edilen Narkoterör Operasyonu'nda tespit edilen 10 tarla içerisinde 203 bin 808 kök kenevir bitkisi, 4 bin 200 metre sulama hortumu ve aynı mezrada 1 tarla içerisinde 5 bin 120 kök tütün ele geçirilmiş olup, 2 şahsa 4733 SKM'den idari para cezası kesilmiştir" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kenevir Bingöl 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title