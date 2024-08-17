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Bingöl Gölü Tamamen Kurudu, Sadece 2 Turna Kaldı

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Sivas'ta bulunan Bingöl Gölü, küresel ısınma ve yağış azlığı nedeniyle tamamen kurudu. Gölde sadece 2 turna kaldı.

SİVAS'ta başta angut ve turnaların üreme yeri olarak bilinen, göçmen kuşların da uğrak noktası olan Bingöl Gölü, son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve yağış azlığı nedeniyle tamamen kurudu. Yüzeyinde tuz tabakası oluşan göl alanında sadece 2 turnanın gezindiği görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, "Bingöl Gölü, angut ve turnalara ev sahipliği yapan bir yerdi. Ama son zamanlardaki kurumalar neticesinde çok nadir türlerin olduğunu görüyoruz. Bu yıl ise tamamen tükendiğini görmekteyiz" dedi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve adını yanındaki Bingöl köyünden alan Bingöl Gölü, başta angut ve turnaların üreme yeri, göçmen kuşların da uğrak noktası olarak biliniyor. Son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve yağış azlığı nedeniyle göl tamamen kurudu. Kuruyan göl çevresinde göçmen kuşların da azaldığı görüldü. Daha önce çok sayıda turnanın olduğu gölde kuruma sonrası sadece 2 turnanın gezindiği görüldü. Göl yüzeyinin ise tuz tabakası ile kaplandığı gözlendi.

'KÜRESEL ISINMA ÜLKEMİZİ ETKİSİ ALTINA ALMIŞ DURUMDA'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, "Hem turna hem de angut türü olarak Sivas'ımızın bu konuda çok büyük ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Hatta göçmen kuşlarında uğrak yeri olarak biliyoruz. Küresel ısınma dediğimiz vaka tamamıyla ülkemizi etkisi altına almış durumdadır. Bu da göçmen kuşlar için elverişsiz ortamların oluşmasına neden oluyor. Yağış azlığı nedeniyle su kaynaklarının tükenmesi, göçmen kuşların azalmasına sebep oldu. Özellikle Bingöl Gölü, angut ve turnalara ev sahipliği yapan bir yerdi. Ama son zamanlardaki kurumalar neticesinde çok nadir türlerin olduğunu görüyoruz. Bu yıl ise tamamen tükendiğini görmekteyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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