Bingöl Genç'te Orman Yangını Söndürüldü

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyü kırsalındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle yangın, 2 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.