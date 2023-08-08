Bingöl-Erzurum karayolunda trafik kazası: 8 kişi yaralandı

Bingöl-Erzurum karayolunda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Bingöl - Erzurum karayolu 17 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. ile A.T yönetimindeki araçlar çarpıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Bingöl- Erzurum karayolunda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl - Erzurum karayolu 17 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. ile A.T yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan yolculardan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL