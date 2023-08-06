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Bingöl Erzurum karayolunda dağdan kopan kayalar yola düştü

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Bingöl Erzurum karayolu Hacılar Köyü mevkiinde dağdan kopan kayalar yola düştü. Şans eseri yoldan geçen herhangi bir araca denk gelmediği öğrenilirken karayolunun bir şeridi kopan kaya parçaları nedeniyle trafiğe kapandığı öğrenildi.

Bingöl Erzurum karayolu Hacılar Köyü mevkiinde dağdan kopan kayalar yola düştü.

Edinilen bilgilere göre Bingöl Erzurum karayolu 47'nci kilometresi Hacılar köyü mevkiinde dağdan kopan kayalar yola düştü. Şans eseri yoldan geçen herhangi bir araca denk gelmediği öğrenilirken karayolunun bir şeridi kopan kaya parçaları nedeniyle trafiğe kapandığı öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzurum Güncel Haberler

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