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Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları, Karlıova Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri çalışmalara başladı.

Kar yağışı nedeniyle Bingöl- Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.

Yoğun kar yağışından dolayı Bingöl-Erzurum kara yolunda bazı araçlar yolda kaldı.

Karayolları, Karlıova Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Kar yağışından dolayı büyük araçların geçişlerine izin verilmeyen Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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