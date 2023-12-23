Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları, Karlıova Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri çalışmalara başladı.
Kar yağışı nedeniyle Bingöl- Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.
Yoğun kar yağışından dolayı Bingöl-Erzurum kara yolunda bazı araçlar yolda kaldı.
Karayolları, Karlıova Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.
Kar yağışından dolayı büyük araçların geçişlerine izin verilmeyen Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.