Bingöl-Diyarbakır karayolunda otomobil çarpışması: 5 yaralı

Bingöl-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.