Bingöl-Diyarbakır karayolunda otomobil çarpışması: 5 yaralı
Bingöl-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bingöl- Diyarbakır karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 52 BD 021 ve 06 VJA 33 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel