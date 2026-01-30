Haberler

Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de meydana gelen kar ve tipinin etkisiyle Bingöl-Diyarbakır kara yolu, tır trafiğine kapatıldı. Yol kesiminin Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arasında olduğu bildirildi.

Bingöl- Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu bölgede kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arasını kapsayan yol kesiminin, saat 18.25 itibarıyla tır geçişlerine kapatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapmazlarsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı

Yıllar önceki olay tekrar gündemde! Osimhen için intikam zamanı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı