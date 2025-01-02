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Bingöl'den 6 Tır İnsani Yardım Malzemesi Uğurlandı

Bingöl'den 6 Tır İnsani Yardım Malzemesi Uğurlandı
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Bingöl'den yola çıkan 6 tır insani yardım malzemesi, Suriye, Filistin, Lübnan ve Sudan'a ulaştırılmak üzere gönderildi. Törende İHH Bingöl Şube Başkanı Muhittin Gili, yardım malzemelerinin savaş mağdurlarına ulaştırılacağını belirtti.

Bingöl'den insani yardım malzemelerini taşıyan 6 tır, Suriye, Filistin, Lübnan ve Sudan'a uğurlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla "Sizi Bekliyorlar" sloganıyla toplanan gıda ve giyim malzemelerinin ulaştırılması için Bingöl Belediyesi önünde tören düzenlendi.

İhh İnsani Yardım Vakfı Bingöl Şube Başkanı Muhittin Gili, burada yaptığı konuşmada, tırlarda un, su, halı, giyim eşyası ve ekmek bulunduğunu söyledi.

Tırlardaki yardım malzemesinin ilk etapta Kilis'teki İHH Lojistik Merkezi'ne gönderileceğini, oradan da Suriye, Filistin, Lübnan ve Sudan gibi savaş bölgesindeki mağdurlara ulaştırılacağını belirten Gili, şunları kaydetti:

"İHH, kış çalışması kapsamında 'Sizi Bekliyorlar' sloganı ile bir kampanya başlatmıştır. Savaş mağduru bölgeler için biz de Bingöl'de İHH'nın çalışmasına destek vermek amacıyla bir çalışma başlattık. Elhamdülillah bugün altı tır yardımımızı buradan gönderiyoruz. Allah infak eden kardeşlerimizden razı olsun. Gazze'deki malum savaştan dolayı oradaki dağıtımlarımız devam ediyor."

Sudan'da iç savaştan dolayı büyük sıkıntıların yaşandığını ve oraya ilişkin çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Gili, oradaki acıları dindirmek için bütün imkanların seferber edildiğini sözlerine ekledi.

Yapılan duanın ardından tırlar yola çıktı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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