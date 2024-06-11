Bingöl'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bingöl'deki uyuşturucu opersayonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emiyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Haziran'da Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bir otobüste yaptığı aramada sahte kimlikli bir yolcuya ait 3 valizde 62 kilogram skunk ve 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirmişti.