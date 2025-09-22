Bingöl'e 119,9 Milyon Lira Nefes Kredisi Desteği

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Nefes Kredisi kapsamında kentteki firmalara 119,9 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

Çintay yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ'lerin yaşadığı finansmana erişim sıkıntılarını hafifletmek amacıyla başlatılan Nefes Kredisinden kentteki firmaların da yararlandığını belirtti.

"TOBB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle yürütülen kredi programı kapsamında Bingöl'de iş dünyasına 119,9 milyon lira tutarında kredi desteği sağlandı." ifadesini kullanan Çintay, şunları kaydetti:

"Bingöl'de iş dünyasının yanında olmaya devam ediyoruz. Yeni limit açılımı için de TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde çalışmalarımız sürüyor. Bu imkanın oluşmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Dr. Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, KGF Başkanımız Sayın Erdoğan Özegen ve sürece katkı sunan tüm bankalarımıza iş dünyamız adına teşekkür ederiz."