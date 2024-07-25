Bingöl'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Buradin Budancamanak'ın cenazesi Mersin'de toprağa verildi
Bingöl'de yaşanan bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 83 yaşındaki Buradin Budancamanak'ın cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde defnedildi. Budancamanak'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Bingöl'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 83 yaşındaki Buradin Budancamanak'ın cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.
Budancamanak'ın cenazesi işlemlerinin ardından Bingöl'den cenaze aracı ile Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi.
Yakınları tarafından alınan cenaze, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi.
Burada, Budancamanak'ın ailesi, akrabaları ve yakınları üzüntü yaşadı.
Kılınan namazının ardından Budancamanak'ın cenazesi, Dedeler Mahallesi Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Budancamanak'ın 8 çocuğu, 11 torunun olduğu ve yaşlılığa bağlı hastalıklarının bulunduğu öğrenildi.
Olay
Bingöl'de, dün Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.