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Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Bingöl-Muş Bulvarı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritik.

Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bingöl- Muş Bulvarı'nın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mevkisinde 38 ABZ 999 plakalı otomobil, 12 T 0021 plakalı taksi ve 06 DUP 429 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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