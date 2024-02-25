Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Bingöl-Muş Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil, Bingöl- Muş Bulvarı'nın İl Özel İdaresi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçlar kaldırıldıktan sonra ulaşıma açıldı.