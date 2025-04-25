Bingöl'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
Bingöl'de meydana gelen zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, aracın diğer araçlara çarparak refüje devrildiği görüldü. Hayati tehlikesi süren yaralı ile ilgili inceleme devam ediyor.
KAZA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Bingöl'de 3 aracın karıştığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya asit güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilin önünde seyreden hafif ticari araca çarptığı, arkadan gelen taksinin de otomobile, ardından da kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters döndüğü görüldü. Kazada ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel