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Bingöl'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Bingöl'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
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Bingöl-Muş Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİNGÖL'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Muş Bulvarı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 38 ABZ 999 plakalı otomobil, 12 T 0021 plakalı taksi ve 06 DUP 429 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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