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Bingöl'de Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 6 Yaralı

Bingöl'de Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 6 Yaralı
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Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İnceleme devam ediyor.

Bingöl'de 3 aracın karıştığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya asit güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilin önünde seyreden hafif ticari araca çarptığı, arkadan gelen taksinin de otomobile, ardından da kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters döndüğü görüldü. Kazada ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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