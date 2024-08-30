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Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

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Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Valilik binası önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ve diğer birçok yetkili katıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması, çelenk sunumu, konuşma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

BİNGÖL'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürü Tümgeneral Hurşit Ağırcan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Ardından Atatürk Anıtı'na, Bingöl Valiliği ve Bingöl Belediyesi çelenkleri sunuldu. 49. Tugay Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Alper Akbaş, günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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