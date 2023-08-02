Bingöl'de Yüksek Gerilim Hattının Kopması Sonucu Çıkan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde Doganca köyü mevkiinde yüksek gerilim hattının kopması sonucu çıkan anız yangını, ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda 15 dönüm alan kül oldu.

Bingöl'de yüksek gerilim hattının kopması sonucu çıkan anız yangını büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Doganca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kopan yüksek gerilim hattının tarlaya düşmesi sonucu yangın çıktı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 15 dönüm alan ise tamamen kule döndü. - BİNGÖL