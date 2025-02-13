Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi
Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi

Santorini'nin ardından bir yer için daha endişelendiren karar

Bingöl'de Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 4 Ölü, 32 Yaralı

Bingöl'de Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 4 Ölü, 32 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda Mardin Seyahat firmasına ait bir yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Mardin Seyahat firmasına ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Usta, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şırnak'tan Erzurum'a giden yolcu otobüsünün saat 20.00 sıralarında Genç istikametine 8 kilometre kala Selvi kavşağını geçtikten sonra aşırı buzlanma nedeniyle de keskin virajda kontrolden çıkarak kaydığını ve şarampole devrildiğini söyledi.

Otobüste 44 kişinin olduğunu değerlendirdiklerini belirten Usta, şunları ifade etti:

"Şoför, muavin, yardımcı şoför ve 41 yolcu var. AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz olay yerine geldiler. İlk belirlemelere göre şu anda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlardan 3'ü şu anda otobüsün altında, biri Genç Devlet Hastanesinde vefat etti. 24 yaralı Genç Devlet Hastanesine, 8 yaralı da Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şu anda ekiplerimiz otobüsü şarampolden çekmeye ve altında kalan varsa yaralılarımız ve vefat eden vatandaşlarımızı çıkarma gayreti içindeler. Bu elim kazadan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da sabır diliyorum. Berat Kandili'nde böyle bir kazanın olması çok üzücü."

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
img

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
img

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
img

Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

Kanarya'da tur kapısını araladı!
Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı

Zahide Yetiş'e bir isim destek verdi, hem de çarpıcı sözlerle
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.