Bingöl'de yol kenarında 23 kilo 724 gram kubar esrar bulundu

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Bingöl-Diyarbakır kara yolunda yol kenarına bırakılmış çuval içinde 23 kilo 724 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bingöl'de yol kenarına bırakılmış 23 kilo 724 gram kubar esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmalar kapsamında Bingöl- Diyarbakır kara yolunda kenara bırakılmış çuval içinde 23 kilo 724 gram kubar esrar buldu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.