Bingöl'de 100 yaşındaki diyaliz hastası, paletli araçla hastaneye ulaştırıldı

BİNGÖL'de, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Kırkağıl köyünde yaşayan 100 yaşındaki diyaliz hastası K.Ç., UMKE ve 112 ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Kırkağıl köyü küme evleri bölgesinde diyaliz tedavisi gören K.Ç. için ekipler, olumsuz hava ve yol koşullarına rağmen Komuta Koordinasyon Merkezi koordinesinde harekete geçti. Kara yolu ulaşımının kapalı olduğu bölgede UMKE ekipleri tam paletli araçla hastaya ulaştı. Hastanın ilk değerlendirmesinin yapılmasının ardından K.Ç., güvenli şekilde 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine teslim edildi. K.Ç.'nin tedavisinin yapılması amacıyla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Zorlu kış şartlarında sağlık hizmetlerinin aksamaması için UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,