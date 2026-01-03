Haberler

Bingöl'de 100 yaşındaki diyaliz hastası, paletli araçla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Kırkağıl köyünde, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan bölgede yaşayan 100 yaşındaki diyaliz hastası K.Ç., UMKE ve 112 ekiplerinin koordineli çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

BİNGÖL'de, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Kırkağıl köyünde yaşayan 100 yaşındaki diyaliz hastası K.Ç., UMKE ve 112 ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Kırkağıl köyü küme evleri bölgesinde diyaliz tedavisi gören K.Ç. için ekipler, olumsuz hava ve yol koşullarına rağmen Komuta Koordinasyon Merkezi koordinesinde harekete geçti. Kara yolu ulaşımının kapalı olduğu bölgede UMKE ekipleri tam paletli araçla hastaya ulaştı. Hastanın ilk değerlendirmesinin yapılmasının ardından K.Ç., güvenli şekilde 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine teslim edildi. K.Ç.'nin tedavisinin yapılması amacıyla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Zorlu kış şartlarında sağlık hizmetlerinin aksamaması için UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik

Ülkeyi karıştıran olay: Terörist transfer ettik
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı