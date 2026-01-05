Haberler

Bingöl'de 24 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 24 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 280 köy yolundan 256'sı ulaşıma açıldı.

BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 24 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşıma kapanan 280 köy yolundan 256'sı, İl ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kapalı durumda olan 24 köy yolunun açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
