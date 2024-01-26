Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı
Bingöl'de aralıklarla devam eden sağanak yağış kar yağışına dönüştü. Kent beyaza büründü ve sürücüler uyarıldı. Kar temizleme çalışmaları başlatıldı.
Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kentte aralıklarla devam eden sağanak, kar yağışına dönüştü.
Akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent beyaza büründü.
Sürücüler, trafik polisleri ekiplerince kar ve buzlanma yaşanan bölgelerde kontrollü ilerlemeleri konusunda uyarıldı.
Ekipler sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması başlattı.