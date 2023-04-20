Bingöl'de yıldırım isabet eden kişi yaralandı
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Bingöl'de hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden kişi yaralandı.
Bingöl'de hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Dikme köyü Hesarek Kayak Merkezi yakınlarında hayvanlarını otlatan Enver Bulğak'a (57) yıldırım isabet etti.
Olayı fark edenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulğak'ın vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel