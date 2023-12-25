Bingöl'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı bir yaya yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bingöl'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
M.G. idaresindeki 12 DNA 443 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Ilıcalar kara yolunun Kervansaray mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih O'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Fatih O. ambulansla kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.