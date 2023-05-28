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Bingöl'de yaşlı ve hastalar ambulansla sandığa götürülüyor

Bingöl'de yaşlı ve hastalar ambulansla sandığa götürülüyor

Güncel Haberler

Bingöl'de yaşlı ve hasta vatandaşlar, ambulansla oy kullanmaya götürülüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için oy kullanma işlemi ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de sürüyor. Evden çıkamayan yaşlı ve hastalar, ambulanslarla sandıklarına giderek oylarını kullanıyor.

Bingöl'de yaşlı ve hasta vatandaşlar, ambulansla oy kullanmaya götürülüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için oy kullanma işlemi ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de sürüyor. 193 bin 535 seçmen için 709 sandık kurulurken okullara gidemeyenler için İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Evden çıkamayan yaşlı ve hastalar, ambulanslarla sandıklarına giderek oylarını kullanıyor. Merkez Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki yaşlı kadın da ambulansla Serkan Akyaz İlkokulu'na giderek oyunu kullandı. Akyaz ailesi, sağlık ekiplerine teşekkür etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bingöl Güncel Haberler

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