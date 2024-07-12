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Bingöl'de Yasa Dışı Salep Toplayanlara 1 Milyon TL Cezası

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 8 kilo 250 gram yasa dışı salep soğanı topladığı tespit edilen 3 şüpheliye 1 milyon 161 bin TL ceza kesildi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 8 kilo 250 gram yasa dışı salep soğanı topladığı tespit edilen 3 şüpheliye 1 milyon 161 bin TL ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nesli tükenmekte olan yabani bitki ve hayvan türlerinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, koruma altında olan ve endemik bir tür olan salep soğanı bitkisinin toplandığı ihbarı üzerine, Karlıova ilçesi Kargapazarı köyünde operasyon düzenledi. Operasyonda E.S., F.S. ve İ.K. isimli şüpheliler 8 kilo 250 gram salep soğanı bitkisi ile birlikte yakaladı. Ele geçirilen salep soğanları Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüphelilere 1 milyon 161 bin 423 TL para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karlıova Bingöl Çevre Ceza Doğa Suç Ekonomi Güncel Haberler

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