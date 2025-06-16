Bingöl'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Araç sürücüsü ve organizatör tutuklandı.

Bingöl'de yasa dışı yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü ve organizatör tutuklandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ekinyolu Yol Kontrol Noktası'nda E.U.E. idaresindeki hafif ticari aracı durdurduğunu belirtti.

Araçta yapılan kontrolde yurda yasa dışı giren 14 Afganistan uyruklunun bulunduğunu aktaran Usta, Cumhuriyet savcısının talimatıyla "Göçmen Kaçakçılığı"' suçundan araç sürücü E.U.E. ile organizatör C.M.K'nin gözaltına alındığını belirtti.

Vali Usta, şüphelilerin çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandığını bildirdi.

Usta, "Afganistan uyruklu 14 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiştir. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonu gerçekleştiren jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
'İsrail'i yakacağız' açıklamasının ardından İran saldırıya başladı

"İsrail'i yakacağız" açıklamasının ardından İran saldırıya başladı
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail bir ülkeye daha saldırdı!
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.