Bingöl'de yapılan operasyonlarda 98 kişi yakalandı, 13 kişi bulundu

Bingöl'de temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, hapis cezası hükümlüsü aranan 98 kişi yakalandı. Ayrıca kayıp olarak aranan 13 kişi de bulundu. Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalandığı belirtildi.

Bingöl'de temmuz ayında yapılan operasyonlarda, hapis cezası hükümlüsü aranan 98 kişi yakalandı. Ayrıca kayıp olarak aranan 13 kişi de bulundu.

Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin 2023 yılı temmuz ayında yapmış olduğu çalışmalarda, hırsızlık suçundan hakkında toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası ve aranma kaydı olan D.Ö., cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından hakkında toplam 8 yıl 1 ay hapis cezası ve aranma kaydı olan A.B., mala zarar verme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçlarından hakkında toplam 6 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası ve aranma kaydı olan F.A. ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında toplam 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ve aranma kaydı olan A.A. yakalandı. Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 6 bin 500 lira para cezası bulunan Ü.Ç. ile diğer asayişe müessir suçlardan aranma kayıtları bulunan toplam 93 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca kayıp şahıs olarak aranan 13 kayıp şahıs bulunarak işlemleri yapıldığı belirtildi. - BİNGÖL