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Bingöl'de yakılan araç lastiği oyun parkındaki malzemelere zarar verdi

Bingöl'de yakılan araç lastiği oyun parkındaki malzemelere zarar verdi

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Bingöl'de kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilen araç lastiği, oyun parkındaki malzemeleri kullanılamaz hale getirdi.

Bingöl'de kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilen araç lastiği, oyun parkındaki malzemeleri kullanılamaz hale getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi PTT yakınlarında bulunan parkta gece saatlerinde kimliği belirlenmeyen kişilerce araç lastiğinin yakılması sonucu yangın çıktı.

Alevlerin parktaki malzemelere sıçraması sonucu yangın büyüdü.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında parktaki oyun malzemeleri kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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