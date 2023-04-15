Bingöl'de yağışlar nedeniyle dere yatağındaki istinat duvarı çöktü Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle, dere yatağındaki istinat duvarı ve yolda kısmi çökme meydana geldi.

Bingöl'de yağışlar nedeniyle dere yatağındaki istinat duvarı çöktü

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle, dere yatağındaki istinat duvarı ve yolda kısmi çökme meydana geldi.

Bingöl genelinde birkaç gündür etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle, Solhan ilçesindeki dere yatağında istinat duvarında kısmi çökme meydana geldi. Çöken istinat duvarı ile yolda da hafif çökmeler meydana geldi. Bilgi verilmesi üzerine ilçe belediye ekipler, Yeni Mahalle'deki yolda güvenlik önlemi aldı.

İstinat duvarı ve yolun kısa süre içinde onarılması bekleniyor.