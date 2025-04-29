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Bingöl'de Varil Patladı, Güvenlik Kamerası Kaydetti

Bingöl'de Varil Patladı, Güvenlik Kamerası Kaydetti
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kaynak atölyesinde varilin spiral makinesiyle kesilmesi sırasında patlama meydana geldi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde varilin spiral makinesiyle kesildiği sırada patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yiğitler köyündeki bir kaynak atölyesinin sahibi Faruk Oğrak, bir varili kapağını açmadan spiral makinesiyle kesmeye çalıştı.

Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama anında Oğrak'ın elindeki spiral makinesi ve varil parçaları çevreye savruldu. Oğrak ve yanındaki 2 kişi panikle kaçıştı.

Patlamada yaralanan olmazken, yaşananlar atölyenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Varilin içerisinde yağ birikintisi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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