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Bingöl'de Varil Patladı: Atölye Sahibi Yaralandı

Bingöl'de Varil Patladı: Atölye Sahibi Yaralandı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kaynak atölyesinde kesilmeye çalışılan boş varil patladı. Olayda atölye sahibi hafif yaralandı ve olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kaynak atölyesinde spiral makinesiyle kesilmek istenen varil, patladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyündeki bir kaynak atölyesinde meydana geldi. Atölye sahibi Faruk Oğrak, atık yağ taşımada kullanılan boş varili spiral makinesiyle kesmek istedi. Bu sırada varil patladı. Oğrak, elinden hafif yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Oğrak'ın spiral makinesiyle varili kesmeye çalıştığı, patlamanın ardından Oğrak ile yanındaki 2 kişinin panikle kaçıştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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