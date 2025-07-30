Bingöl'de Uzun Namlulu Silahlarla Ev Saldırısı

Bingöl'de Uzun Namlulu Silahlarla Ev Saldırısı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından iki eve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, evlerde hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 2 eve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Karlıova ilçesi Hasanova köyüne bağlı Kilisek mezrasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 2 müstakil eve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mermilerin isabet ettiği evlerde hasar oluştu. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Mezrada geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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